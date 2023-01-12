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شركة هندية فرضتها

غرامة 1200 دولار حال إزعاج موظف أثناء الإجازة

2023-01-12 الساعة 1:16
غرامة 1200 دولار حال إزعاج موظف أثناء الإجازة
المواطن - فريق التحرير

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فرضت شركة هندية غرامة مالية قدرها 100 ألف روبية (نحو 1200 دولار) على أي من موظفيها إذا اتصل بزميل آخر حينما يكون في إجازته، وذلك حتى تمنح موظفيها فترة راحة كاملة بعيدًا عن ضغوط العمل.

حقوق

ووفقًا للشريك المؤسس لشركة دريم 11، بافيت شيث، فمن حق الموظف ألا يزعجه أي أحد في أثناء قضاء إجازته، وقال شيث: على الأقل مرة في السنة مدة أسبوع واحد يجب أن يخرج الموظف من جو العمل.

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وأضاف بافيت شيث: يجب ألا يزعجه أحد سواء بالبريد الإلكتروني أو المكالمات، ويساعد ذلك الشركة أيضًا على التأكد من أنها لا تعتمد على شخص معين في سير العمل.

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