غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت غرفة الخرج مُمثلة في إدارة التوظيف والتوجيه وبالتعاون مع (نساند) مبادرة سابك الوطنية لتمكين رؤية 2030 دعوتكم لحضور حملة توظيف شركة هرفي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- محاسب زبائن.
2- محاسبة زبائن.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- مقر الوظيفة (مدينة الرياض).
– الراتب 4,830 ريالاً.
– نسخة من السيرة الذاتية.
– نسخة من المؤهل العلمي.
– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م (الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً).
– المبنى الرئيسي.
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