Icon

الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في السعودية Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 2 مئوية Icon القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon معنى رسالة تجاوز الحد المانع للدعم بـ حساب المواطن Icon حساب المواطن أداة مثالية لتوجيه الدعم للمستحقين Icon تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال Icon جبال طويق تتلألأ بحبات المطر Icon إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon 4 أسس لاحتساب رسوم التراخيص البلدية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى

غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

2023-01-11 الساعة 9:45
غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– موظف استقبال.
– مقدم طعام.
– مُعد قهوة (باريستا).
– مدير خدمات ضريبة القيمة المضافة.
– مدير شؤون الموظفين.
– موظف المبيعات.
– إداري تقنية المعلومات.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي الموارد البشرية.
– شيف عام.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

Img

وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...
حصاد اليوم

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...

حصاد اليوم
مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...

السعودية اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...

العالم
4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...
السعودية اليوم

4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...

السعودية اليوم
3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...
الرياضة

3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...

الرياضة
تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...
حصاد اليوم

تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...

حصاد اليوم
احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022
آخر الاخبار

احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022

آخر الاخبار