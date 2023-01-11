غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– موظف استقبال.
– مقدم طعام.
– مُعد قهوة (باريستا).
– مدير خدمات ضريبة القيمة المضافة.
– مدير شؤون الموظفين.
– موظف المبيعات.
– إداري تقنية المعلومات.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي الموارد البشرية.
– شيف عام.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
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