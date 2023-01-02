غرفة حفر الباطن تعلن توفر 64 فرصة وظيفية

أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 64 فرصة وظيفية بشركة سفاري بمدينة الرياض (برواتب تبدأ من 5,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عدد (20) سائق نقل ثقيل.

– عدد (5) مشرفي مخازن.

– عدد (5) فني جهد منخفض – كهربائي.

– عدد (3) فني أنظمة إطفاء وإنذار حريق.

– عدد (3) فني سباكة.

– عدد (3) دهان.

– عدد (5) فني تكيف وتبريد 5 – HVAC.

– عدد (3) لحام وحداد.

– عدد (3) فني جهد متوسط.

– عدد (3) فني معدات مكتبية.

– عدد (3) مهندس مدني.

– عدد (2) فني مفاتيح وأقفال KLE.

– عدد (2) مشرف تنظيف.

– عدد (2) مشرف تحميل وتفريغ.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/06/09هـ الموافق 2023/01/02م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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