غرفة حفر الباطن توفر 50 وظيفة بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 50 فرصة وظيفية بشركة سفاري بمحافظة جدة (برواتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– سائق نقل “ثقيل” (50 وظيفة).
– شركة سفاري بمحافظة جدة.
– رخصة نقل عامة (ثقيل).
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/19 الموافق 2023/01/12 .
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