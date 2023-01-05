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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

غرق مركبات في مياه الأمطار بـ المجمعة

2023-01-05 الساعة 11:27
غرق مركبات في مياه الأمطار بـ المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق مركبات في مياه الأمطار نهاية شارع الحزم بالمجمعة في منطقة الرياض، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحفية “المواطن”، بِركاً من المياه في المجمعة، وغرق عدد من المركبات، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء: أمطار وأتربة وبرد

 

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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