غرم العمري: وجود رونالدو وميسي مكسب كبير للكرة السعودية

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أكد الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين غرم العمري على أن التحاق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي للمحترفين، سيكون مكسبًا كبيرًا للكرة السعودية.
غرم العمري: انتقال #رونالدو سيساعد في قدوم نجوم آخرين، #ميسي لو انتقل للدوري السعودي سيكون السعر أعلى من كريستيانو.. ميسي ورونالدو في #دوري_روشن 🔥#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrdtfu#MBC1 pic.twitter.com/HrXB429neZ
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 8, 2023
وتحدث العمري في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “قدوم رونالدو سيساعد نجومًا آخرين للقدوم إلى الدوري السعودي، وانتقال ميسي للدوري السعودي سيكون مميزًا لأنه أصغر بالعمر من رونالدو وستكون قيمته أعلى؛ كونه كان مساهمًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم مؤخرًا”.
وأضاف العمري: “وجود هذا الثنائي مكسب كبير للكرة السعودية بلا شك”.
وتابع: “البعض يقول إن وزارة الرياضة هي من دعمت النصر في صفقة النجم البرتغالي وأنا أقول هذا غير صحيح لأنه هناك رعاة ساهموا في الصفقة”.