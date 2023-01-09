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غرم العمري: وجود رونالدو وميسي مكسب كبير للكرة السعودية

2023-01-09 الساعة 12:13
غرم العمري: وجود رونالدو وميسي مكسب كبير للكرة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين غرم العمري على أن التحاق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي للمحترفين، سيكون مكسبًا كبيرًا للكرة السعودية.

وتحدث العمري في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “قدوم رونالدو سيساعد نجومًا آخرين للقدوم إلى الدوري السعودي، وانتقال ميسي للدوري السعودي سيكون مميزًا لأنه أصغر بالعمر من رونالدو وستكون قيمته أعلى؛ كونه كان مساهمًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم مؤخرًا”.

وأضاف العمري: “وجود هذا الثنائي مكسب كبير للكرة السعودية بلا شك”.

وتابع: “البعض يقول إن وزارة الرياضة هي من دعمت النصر في صفقة النجم البرتغالي وأنا أقول هذا غير صحيح لأنه هناك رعاة ساهموا في الصفقة”.

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