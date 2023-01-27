غسل صحن المطاف في 20 دقيقة

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كشف برنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقوم بغسل وتطهير المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا.
شؤون الحرمين تقوم بغسل صحن المطاف في 20 دقيقة وغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eUObhoXrsiقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 27, 2023
وبحسب نشرة البرنامج، يقوم بذلك 4 آلاف عامل وعاملة على مدار 24 ساعة.
وتتم عملية التطهير بطريقة ابتكارية وسريعة حتى لا تتسبب في إعاقة الطائفين؛ حيث يستغرق كامل المطاف 20 دقيقة للتطهير، وذلك بمواد خاصة بالمسجد الحرام.