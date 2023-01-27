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المسجد الحرام يُغسل 10 مرات يوميًّا

غسل صحن المطاف في 20 دقيقة

2023-01-27 الساعة 11:38
غسل صحن المطاف في 20 دقيقة
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقوم بغسل وتطهير المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا.

4 آلاف عامل

وبحسب نشرة البرنامج، يقوم بذلك 4 آلاف عامل وعاملة على مدار 24 ساعة.

وتتم عملية التطهير بطريقة ابتكارية وسريعة حتى لا تتسبب في إعاقة الطائفين؛ حيث يستغرق كامل المطاف 20 دقيقة للتطهير، وذلك بمواد خاصة بالمسجد الحرام.

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