غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد درامي لجريمة

أقدمت مجموعة من الأشخاص على اختطاف شاب، وتجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم نسائيًّا، وبعد ذلك جروه في الشوارع مع الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وجرحوه بأسلحة بيضاء، كما أصابوا شخصًا آخر حاول الدفاع عنه بجروح خطيرة توفي على إثرها.

التفاصيل

وحسب ما أثبتته تحريات الشرطة المصرية وما رصدته من شهود العيان فإن مجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء وصلت إلى أحد المقاهي في قربة بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية، وأمسكوا بأحد الشباب الجالسين في المقهى وأوسعوه ضربًا، وروّعوا من حاول الدفاع عنه.

وأطلق المتهمون النار على شاب آخر حاول ملاحقتهم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، فيما فر المتهمون بعد أن خطفوه ثم جردوه من ملابسه وألبسوه رداء نوم نسائيًّا وتجولوا به في الشوارع، وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دافع الجريمة

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة لتأديب الشاب المختطف؛ لأنه تقدم لإحدى فتيات عائلتهم ورفضوه، ولكنه حاول التواصل معها مرة أخرى.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ6 الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتسبب فيديو واقعة الاختطاف وتجريد الشاب من ملابسه والتجول به وهو يرتدي ملابس نسائية في حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقليد حرفي

وفتحت النيابة المصرية تحقيقًا في الجريمة المروعة التي شهدتها إحدى قرى محافظة الدقهلية شمال القاهرة، وتبين أن الجريمة تقليد حرفي لمشهد ظهر في مسلسل عُرض قبل سنوات، مما أثار حالة من الغضب في شبكات التواصل.

وربط المغردون بين تلك الجريمة ومشهد مماثل تضمنه مسلسل درامي لممثل شهير قبل عدة أعوام وعرض في شهر رمضان، وأن المتهمين من الواضح أنهم تأثروا به وقلدوه بشكل حرفي.

وطالب المغردون بمقاطعة أعمال هذا الممثل؛ لأنها تشجع على العنف في رأيهم.