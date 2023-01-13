Icon

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة Icon اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن Icon الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي Icon اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تقليد حرفي للمشهد

غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد درامي لجريمة

2023-01-13 الساعة 12:42
غضب عارم في مصر بعد تحول مشهد درامي لجريمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقدمت مجموعة من الأشخاص على اختطاف شاب، وتجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم نسائيًّا، وبعد ذلك جروه في الشوارع مع الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وجرحوه بأسلحة بيضاء، كما أصابوا شخصًا آخر حاول الدفاع عنه بجروح خطيرة توفي على إثرها.

التفاصيل

وحسب ما أثبتته تحريات الشرطة المصرية وما رصدته من شهود العيان فإن مجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء وصلت إلى أحد المقاهي في قربة بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية، وأمسكوا بأحد الشباب الجالسين في المقهى وأوسعوه ضربًا، وروّعوا من حاول الدفاع عنه.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

Img

توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء

وأطلق المتهمون النار على شاب آخر حاول ملاحقتهم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، فيما فر المتهمون بعد أن خطفوه ثم جردوه من ملابسه وألبسوه رداء نوم نسائيًّا وتجولوا به في الشوارع، وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دافع الجريمة

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة لتأديب الشاب المختطف؛ لأنه تقدم لإحدى فتيات عائلتهم ورفضوه، ولكنه حاول التواصل معها مرة أخرى.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الـ6 الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتسبب فيديو واقعة الاختطاف وتجريد الشاب من ملابسه والتجول به وهو يرتدي ملابس نسائية في حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقليد حرفي

وفتحت النيابة المصرية تحقيقًا في الجريمة المروعة التي شهدتها إحدى قرى محافظة الدقهلية شمال القاهرة، وتبين أن الجريمة تقليد حرفي لمشهد ظهر في مسلسل عُرض قبل سنوات، مما أثار حالة من الغضب في شبكات التواصل.

وربط المغردون بين تلك الجريمة ومشهد مماثل تضمنه مسلسل درامي لممثل شهير قبل عدة أعوام وعرض في شهر رمضان، وأن المتهمين من الواضح أنهم تأثروا به وقلدوه بشكل حرفي.

وطالب المغردون بمقاطعة أعمال هذا الممثل؛ لأنها تشجع على العنف في رأيهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب
غرائب

ابتكار نظام يحوّل بُخار المحيطات لمياه شرب

غرائب
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8...

السعودية اليوم
الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...
السعودية اليوم

الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ...

السعودية اليوم
أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022
كأس العالم

أرقام كيليان مبابي في كأس العالم 2022

كأس العالم
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
العالم

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

العالم
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
الرياضة

مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

الرياضة
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...
العالم

مشاهد لاستنفار كوريا الجنوبية عسكريًا ردًا على...

العالم