غطاء الرأس لا يؤثر على الشعر وتحذير للفتيات الصغيرات من تسريحة معينة

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد
تحدث الدكتور فهد السديري، استشاري الجلدية وجراحة أورام الجلد، عن حقيقة تساقط الشعر بسبب تغطية الرأس.
بروفيسور فهد السديري: تغطية الرأس لا تؤثر على الشعر، وهواء المجفف الساخن يؤثر.. ونحذر الفتيات من تسريحة "شد الشعر"@F_AlSudairy@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UXDMgfSEXCقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2023
وأفاد استشاري الجلدية وجراحة أورام الجلد، خلال ظهوره على برنامج يا هلا، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن التساقط يأتي من البوصيلة، وتغطية الرأس أو استخدام الشامبو والجل، لا يؤثر على بوصيلة الشعر.
واسترسل الدكتور فهد السديري قائلاً، إن أشعة الشمس تؤثر على الشعر، وتسبب تقصفه وبهتان في اللون، وكذلك هواء المجفف الساخن يؤثر على الشعر أيضاً.
وأخيرًا حذر استشاري الجلدية من تسريحة شد الشعر بالنسبة للفتيات الصغيرات، لأنها تضعف الخط الأمامي لفروة الرأس وتصيبه بالصلع.