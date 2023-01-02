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تضعف الخط الأمامي لفروة الرأس

غطاء الرأس لا يؤثر على الشعر وتحذير للفتيات الصغيرات من تسريحة معينة

2023-01-02 الساعة 12:57
غطاء الرأس لا يؤثر على الشعر وتحذير للفتيات الصغيرات من تسريحة معينة
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الدكتور فهد السديري، استشاري الجلدية وجراحة أورام الجلد، عن حقيقة تساقط الشعر بسبب تغطية الرأس.

التفاصيل

وأفاد استشاري الجلدية وجراحة أورام الجلد، خلال ظهوره على برنامج يا هلا، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن التساقط يأتي من البوصيلة، وتغطية الرأس أو استخدام الشامبو والجل، لا يؤثر على بوصيلة الشعر.

واسترسل الدكتور فهد السديري قائلاً، إن أشعة الشمس تؤثر على الشعر، وتسبب تقصفه وبهتان في اللون، وكذلك هواء المجفف الساخن يؤثر على الشعر أيضاً.

وأخيرًا حذر استشاري الجلدية من تسريحة شد الشعر بالنسبة للفتيات الصغيرات، لأنها تضعف الخط الأمامي لفروة الرأس وتصيبه بالصلع.

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