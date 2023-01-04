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قرار مؤلم للعديد من المستخدمين

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة نهائيًا الأسبوع المقبل 

2023-01-04 الساعة 6:03
غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة نهائيًا الأسبوع المقبل 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة مترو البريطانية، إن متصفح غوغل كروم، سيتوقف عن تقديم الدعم لدى الملايين من المستخدمين، على ملايين من أجهزة اللاب توب والكومبيوتر الشخصي قريبًا جدًا.

وتابعت أن أصحاب الأعمال والموظفين والمستخدمين بشكل عام الذين ما زالوا يستخدمون متصفح غوغل كروم على إصدار قديم من ويندوز سيكونون بحاجة إلى تحديثه إلى إصدار pronto.

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الأجهزة التي تخضع لقرار غوغل كروم

ويعتزم غوغل إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على Windows 7 وWindows 8.1 الأسبوع المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، فقد قالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على أنظمة التشغيل الأقدم لن تحصل على تحديثات بعد 10 يناير.

وفي الواقع، كانت غوغل تخطط لوقف الدعم في 15 يوليو 2021 لكن بسبب كوفيد-19 أجلته إلى 15 يناير 2022، ثم أرجأته إلى 10 يناير 2023.

وقال مدير دعم غوغل كروم إن Chrome 110 هو الإصدار الأول من كروم الذي سيتطلب ويندوز 10 أو إصدارًا أحدث، مضيفًا: ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام ويندوز 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات كروم المستقبلية.

أهمية ويندوز 7

وقد يكون ويندوز 7 قديمًا لكنه في الواقع لا يزال مستخدمًا بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم، ومع ذلك فقد قالت غوغل: ستستمر الإصدارات القديمة من كروم في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه، وإذا كنت تستخدم حاليًا ويندوز 7 أو ويندوز 8.1، فنحن نشجعك على الانتقال إلى إصدار ويندوز مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات كروم.

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة نهائيًا الأسبوع المقبل 

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