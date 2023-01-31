غيوم كثيفة وانعدام الرؤية في تبوك

شهدت منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، هطولًا للأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وسط تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة.

أمطار تبوك

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظة أملج بتبوك وسط سحب رعدية وغيوم، جعلها الله سقيًا خير وبركة.

كما هطلت الأمطار على كل من محافظة تيماء وضواحيها، ومركز الجديد، والعسافية والكتيب ومديسيس وعردة، ما أدى إلى جريان أودية المبدنة وخرب والغلالة والشرح والشريح ومحجودة.

يأتي ذلك وسط دعوة المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.