فايزر تعترف بتعمدها تصنيع متحورات جديدة من كورونا

قالت شركة الأدوية الأمريكية فايزر، إنها صممت متحورات مقاومة للعلاج من فيروس كورونا من أجل اختبار دوائها المضاد للفيروسات.

ادعاءات سابقة

ويدعم الاعتراف الادعاءات السابقة التي أدلى بها مسؤول تنفيذي في الشركة أخبر مراسلًا سريًا أن شركة فايزر كانت تتعمد تحور الفيروس من أجل تطوير لقاحات جديدة بشكل استباقي.

وأكملت شركة فايزر، في بيان لها، أنها لم تجر أي اكتساب وظيفي أو وجهت أبحاث التطور، في إشارة إلى ممارسة تضخيم قدرة الفيروس على إصابة البشر وعملية اختيار السمات المرغوبة للفيروس للتكاثر.

ومع ذلك، قالت شركة الأدوية العملاقة إنها جمعت بين بروتينات سبايك لمتغيرات فيروس كورونا الجديدة والسلالة الأصلية من أجل اختبار لقاحاتها، وأنها خلقت طفرات في الفيروس لاختبار باكسلوفيد، دواءها المضاد للفيروسات.

وأردفت الشركة: في عدد محدود من الحالات … يمكن تصميم هذا الفيروس لتمكين تقييم النشاط المضاد للفيروسات في الخلايا، مضيفة أن هذا العمل تم في مختبر آمن.

وأشارت إلى أن العمل سعى أيضًا إلى إنشاء سلالات مقاومة للفيروس، واصفًة العملية بأنها تفهم عمومًا على أنها بحث اكتساب الوظيفة.