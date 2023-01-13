فتاة سعودية تخترع تقنية لمواجهة حرائق السيارات

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كشفت الشابة وجد صالح المحجم، تفاصيل تقدمها باختراع جديد يهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق خلال حوادث السيارات.
#من_السعودية | وجد صالح.. شابة تقدم اختراع فريد من نوعه للحد من الحريق أثناء الحوادث. #قناة_السعودية pic.twitter.com/O3t2M6rBPIقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 13, 2023
أوضحت وجد، خلال مداخلة مع برنامج من السعودية على قناة السعودية، أنها اتبعت الطرق العلمية في البحوث من خلال تحديد المشكلة وبيان أهداف المشروع، ثم اتخاذ الإجراءات العلمية، والمعايير الهندسية اللازمة.
لفتت وجد إلى أنها تدرس حاليًّا في المرحلة الثانوية، وتأمل بتطبيق فكرتها في المواصلات العامة على أرض الواقع.
وأشارت وجد إلى أنها استلهمت فكرة الاختراع من الوسائد الهوائية التي تستخدم في السيارات للحد من أضرار الحوادث.
على صعيد آخر، أكد صالح المحجم، والد وجد، أنها مميزة عن أخواتها منذ نشأتها، لافتًا إلى أن فكرة الاختراع كانت تراودها منذ طفولتها.