فتاة سعودية تخترع تقنية لمواجهة حرائق السيارات

كشفت الشابة وجد صالح المحجم، تفاصيل تقدمها باختراع جديد يهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق خلال حوادث السيارات.

البحث العلمي

أوضحت وجد، خلال مداخلة مع برنامج من السعودية على قناة السعودية، أنها اتبعت الطرق العلمية في البحوث من خلال تحديد المشكلة وبيان أهداف المشروع، ثم اتخاذ الإجراءات العلمية، والمعايير الهندسية اللازمة.

المواصلات العامة

لفتت وجد إلى أنها تدرس حاليًّا في المرحلة الثانوية، وتأمل بتطبيق فكرتها في المواصلات العامة على أرض الواقع.

الوسائد الهوائية

وأشارت وجد إلى أنها استلهمت فكرة الاختراع من الوسائد الهوائية التي تستخدم في السيارات للحد من أضرار الحوادث.

على صعيد آخر، أكد صالح المحجم، والد وجد، أنها مميزة عن أخواتها منذ نشأتها، لافتًا إلى أن فكرة الاختراع كانت تراودها منذ طفولتها.