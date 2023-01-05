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فتح باب القبول على الوظائف النسائية بالدفاع المدني

2023-01-05 الساعة 5:25
فتح باب القبول على الوظائف النسائية بالدفاع المدني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني برتبة (جندي) للنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مفتش سلامة.

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– إداري.

– مصور.

شروط وظائف الدفاع المدني

وبيّنت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف أبشر (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/ 6/ 1444هـ؛ وحتى يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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