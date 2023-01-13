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مسلحون هاجموا السجن قبل أيام

فرار جماعي لـ 400 سجين في إثيوبيا

2023-01-13 الساعة 10:25
فرار جماعي لـ 400 سجين في إثيوبيا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت تقارير إخبارية، بأن قوات الأمن الإثيوبية تبحث عن أكثر من 400 سجين فروا من السجن، وفقًا لخبر عاجل على قناة بي بي سي عربي.

من جانبها، ذكرت وكالة إليكا أن قوات الأمن الإثيوبية تبحث عن نحو 480 سجينًا بينهم أعضاء في جماعات متمردة فروا من سجن في مدينة بولي هورا الجنوبية.

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هروب جماعي

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت السجن في 8 يناير الجاري وقتلت 5 حراس، وهرب جميع السجناء في السجن.

ولم يعرف عدد السجناء الهاربين الذين تم القبض عليهم حتى الآن.

فيما ألقت السلطات باللوم على نشطاء جيش تحرير أورومو في الهجوم.

ويقول قادة المجموعة: إنهم يهدفون إلى تحقيق استقلال إقليم أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة سكانية في إثيوبيا.

 

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