فرانس برس: معدل نمو الصين الأضعف منذ 40 سنة

قال الخبراء الاقتصاديون إن معدل نمو الصين سيكون الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون بمعدل 2.7% خلال عام واحد، ويُعد ذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1,6%) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (+2,3%).

وسجل إجمالي الناتج الداخلي للصين العام الماضي نموًا تجاوزت نسبته 8%، وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5%.

سبب انخفاض النمو في الصين

تأثرت توقعات انخفاض النمو هذا العام، بسبب رفع سياسة زيرو كوفيد التي أعادت نسب الإصابة لمرتفعات عالية مرة أخرى.

وبجانب ما سبق، فهناك أيضًا القطاع العقاري، الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، وهو لا يزال يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.

وساهمت هذه الإجراءات المتشددة في هذا القطاع، مشاكل مالية وبات اليوم مثقلًا بالديون، وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير.

مرحلة صعبة

وقالت المحللة جينغ ليو من بنك إتش إس بي سي: هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة، لاسيما مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد على المدى القصير تباطؤ النمو.

من جهته، يرى الاقتصادي المستقل لاري يانغ أن 2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت، معتبرًا أن الأسوأ بات الآن من الماضي.