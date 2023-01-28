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في الجولة الـ18 من الدوري الألماني

فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ

2023-01-28 الساعة 11:08
فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام نادي آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يتعادل

وكان ليروى ساني سجل هدف التقدم للبايرن من تصويبة قوية بقدمه اليمنى في الدقيقة الـ34.

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وفي الشوط الثاني سجل اللاعب الفرنسي راندال كولو مواني هدف التعادل لـ فرانكفورت بمهارة مميزة في الدقيقة السبعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد البايرن 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بينما أصبح رصيد فريق آينتراخت فرانكفورت 32 نقطة في المركز الخامس.

بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

مباريات الجولة الـ18

وتُختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني بإقامة مباراتي ” شالكة ضد كولن، باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند”.

وكانت الجولة الـ18 من الدوري الألماني انطلقت أمس الجمعة بفوز لايبزيج على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، وفي مباريات اليوم، فاز يونيون برلين على هيرتا برلين بثنائية دون رد، وفاز فيردر بريمن على فولفسبورج بثنائية مقابل هدف، وفاز فرايبورج على أوجسبورج بثلاثية مقابل هدف.

بينما فاز ماينز على نادي بوخوم بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على هوفنهايم برباعية مقابل هدف، بينما تعادل البايرن مع فرانكفورت بهدف لكل فريق.

بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

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