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فئة الفحل المنتج لون الشعل

فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل

2023-01-16 الساعة 12:25
فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

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عبر مالك الإبل مطلق بن عبدالله بن مطلق الدوسري، عن فرحته بعد فوزه بالمركز الأول في فئة الفحل المنتج لون الشعل، لبعيره غياث، خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

قام بأداء حركات رقص العارضة

وأظهر مقطع فيديو موثق من حلقة برنامج مجلس الصياهد، مطلق وهو يقوم من مجلسه فرحًا ونفذ بعض حركات رقص العارضة على أنغام الموسيقى.

وأبان الفيديو دخول ولديه المجلس للوقوف بجانبه، فيما تلقى التهاني من جميع الحضور بالمجلس.

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