فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل

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عبر مالك الإبل مطلق بن عبدالله بن مطلق الدوسري، عن فرحته بعد فوزه بالمركز الأول في فئة الفحل المنتج لون الشعل، لبعيره غياث، خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.
🥇المركز الأول في فئة الفحل المنتج لـ لون الشعل:
1️⃣ مطلق بن عبدالله بن مطلق الدوسري
الفحل: غياث
ألف مبروك 🤩👏🏻
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7
#تحدي_الصياهد | #همة_طويق pic.twitter.com/e3rm3tX8Xz
— مجلس الصياهد (@MAlsyahd) January 15, 2023
وأظهر مقطع فيديو موثق من حلقة برنامج مجلس الصياهد، مطلق وهو يقوم من مجلسه فرحًا ونفذ بعض حركات رقص العارضة على أنغام الموسيقى.
وأبان الفيديو دخول ولديه المجلس للوقوف بجانبه، فيما تلقى التهاني من جميع الحضور بالمجلس.