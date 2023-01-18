فرصة تاريخية لرئاسة الحرمين لتبني تنفيذ أضخم مشروع لخدمات ذوي الإعاقة في العالم

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء، في الرياض، التي تعتبر الأولى والأضخم في الرياض اليوم لتأكيد رسالة المملكة للتسامح والإنسانية ودعم ذوي الإعاقة.

فرصة تاريخية

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن التوقيع على اتفاقية مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ستكون فرصة تاريخية لرئاسة الحرمين الشريفين لتبني تنفيذ أضخم مشروع لتطوير منظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.

تحسين وتطوير الخدمات

وقال الرئيس العام: الرئاسة تهدف لتوفير كافة الخدمات لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، في ظل دعم القيادة الرشيدة وما توفره من إمكانيات وتتمحور الاتفاقية مجالات التعاون وتبادل الاستشارات والخبرات في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ضمن نطاق المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى جانب مشاركة المركز بكافة التقارير الدورية والمرحلية والمعلومات المتعلقة بمشروع الوصول الشامل ضمن نطاق المسجد الحرام والمسجد النبوي ومرافقه، وتمكين المركز من زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي ومرافقه وحضور ورش العمل المشتركة مع الفريق الاستشاري المختص إلى جانب إثراء المنهجية العلمية وأسلوب الدراسة العلمي المتبع في مشروع تطوير معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومرافقه.