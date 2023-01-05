فرص تأجيرية زراعية في الأحساء والقطيف

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إقامة مزاد علني لعددٍ من العقارات الزراعية في محافظتي الأحساء والقطيف، بعقود تأجيرية مدّتها عشر سنوات، ومن المقرّر أن يُقام مزاد العقارات الزراعية بمحافظة القطيف في (المكتبة العامة بالدمام) يوم الأحد 14 / 07 / 1444هـ، الموافق 05 / 2 / 2023م، في حين يبدأ مزاد العقارات الزراعية بمحافظة الأحساء خلال الفترة 15 – 22 / 07 / 1444هـ الموافق 06 – 13 / 2 / 2023م، وذلك في قاعة هجر للمناسبات في مجمّع الدوائر الحكومية الأول بالأحساء.
ودعت الهيئة الراغبين في دخول المزاد إلى الاطلاع على دليل الفرص المطروحة على الرابط التالي هنا أو التواصل مع الهيئة عبر مركز التواصل الموحد رقم: 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected]