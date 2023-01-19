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بعد أن نزعه لتصوير مقطع قصير

فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان

2023-01-19 الساعة 9:46
فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا بسبب حزام الأمان
المواطن - فريق التحرير

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اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء استقلاله سيارة، حسبما قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس.

حزام الأمان

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل مقطع فيديو، الذي يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان.

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وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية: كان ذلك خطأ بسيطًا في تقدير الأمر، نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير، وهو يعترف تمامًا أن هذا كان خطأ ويعتذر.

ويمكن أن يدفع أي شخص في بريطانيا غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا لم يضع حزام الأمان ما لم يكن هناك إعفاء من ذلك.

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