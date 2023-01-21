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فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا

2023-01-21 الساعة 7:15
فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا
المواطن - فريق التحرير

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سيكون عشاق موسيقى الروك على موعد مع الإثارة والمتعة في حفل فرقة Imagine Dragons إماجين دراجنز العالمية التي ستقام في مرسول بارك غدًا الأحد ضمن فعاليات موسم الرياض.

حفل Imagine Dragons

وتعد الفرقة واحدةً من أكبر فرق الروك في العالم، وقد سبق لها الفوز بجائزة GRAMMY العالمية، كما تحظى فرقة إماجين دراجنز بإقبال كبير حول العالم، إذ طبعت الفرقة بصمتها بقوة في فن الروك من خلال ألبومات حققت مبيعات قياسية، إضافةً إلى حفلات حظيت بحضور كثيف وتفاعل كبير، محطمة عدة أرقام قياسية أبرزها أنها الفرقة الوحيدة التي حصلت على تصنيف Diamond لأربع أغان فردية، وهي Radioactive و Demonsو Believer و thunder.

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حفل موسم الرياض

ويأتي حفل فرقة إماجين دراجنز في موسم الرياض 2022 ضمن جولتهم العالمية (Mercury World Tour) احتفالًا بإصدار ألبومهم الجديد (Mercury)، الذي يحتوي على عدد من الأغاني الأعلى استماعًا، ومنها: “Enemy” و”Bones” و”Sharks”.

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