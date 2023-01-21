فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين الشاعر معدي الكذوب في ذمة الله محمد الدعيع يهاجم صالح الصقري: لا يحق لك الحكم علي ! التعادل السلبي عنوان مباراة ليفربول ضد تشيلسي
سيكون عشاق موسيقى الروك على موعد مع الإثارة والمتعة في حفل فرقة Imagine Dragons إماجين دراجنز العالمية التي ستقام في مرسول بارك غدًا الأحد ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتعد الفرقة واحدةً من أكبر فرق الروك في العالم، وقد سبق لها الفوز بجائزة GRAMMY العالمية، كما تحظى فرقة إماجين دراجنز بإقبال كبير حول العالم، إذ طبعت الفرقة بصمتها بقوة في فن الروك من خلال ألبومات حققت مبيعات قياسية، إضافةً إلى حفلات حظيت بحضور كثيف وتفاعل كبير، محطمة عدة أرقام قياسية أبرزها أنها الفرقة الوحيدة التي حصلت على تصنيف Diamond لأربع أغان فردية، وهي Radioactive و Demonsو Believer و thunder.
ويأتي حفل فرقة إماجين دراجنز في موسم الرياض 2022 ضمن جولتهم العالمية (Mercury World Tour) احتفالًا بإصدار ألبومهم الجديد (Mercury)، الذي يحتوي على عدد من الأغاني الأعلى استماعًا، ومنها: “Enemy” و”Bones” و”Sharks”.