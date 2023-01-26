فرنسا تنقل الأطباء جوًّا للحد من نقص الأطقم

كشفت إذاعة فرانس إنفو أن بلدة نوفير الواقعة بوسط فرنسا تنقل الأطباء جوًّا من ديجون التي تبعد 150 كيلومترًا؛ للتخفيف من نقص الأطقم في المستشفى المحلي.

الرحلة الأولى

ووفقًا للإذاعة، فإن الرحلة الأولى التي كانت تحمل ثمانية أطباء هبطت في نوفير صباح اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تسهل الرحلة الجوية التي تستغرق 35 دقيقة على الأطباء في مدينة ديجون الكبيرة العمل لفترة أقصر في نوفير التي تبعد مسافة ساعتين إلى ثلاث بالسيارة أو القطار.

من المعروف أن نقص الأطباء في المناطق النائية مشكلة كبيرة في فرنسا.

5200 يورو ذهاب وعودة

ووصل أطباء متخصصون في أمراض القلب والجراحة وطب النساء والطب الإشعاعي إلى نوفير في الرحلة الأولى. وطائرة العودة مقررة في المساء.

وفي تصريحات لصحيفة لوفيجارو، أكد العمدة دوني تيوريو أن الطائرة الصغيرة تكلف 5200 يورو في الرحلة ذهاب وعودة، ولكن هذا لا يزال أرخص بكثير من تكاليف العيادة لاستخدام أطباء عبر وكالات التوظيف المؤقت.

وأردف أنه لإحضار المزيد من الأطباء للعيادة على أساس يومي، فإن الطائرة المستأجرة يجب أن تتم الرحلة المكوكية مرة واحدة في الأسبوع أو يوما بعد يوم في المستقبل. ويمكن أن تنقل الرحلة المكوكية المستأجرة موظفي شركات أخرى أو ركابًا عاديين لتوزيع التكاليف.