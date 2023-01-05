فرنسا تُفند شائعات أوكرانيا عن صحة بوتين: هذه أمنيتهم

فندت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تصريحات منسوبة لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حول تقييمه الموت الوشيك لبوتين بسبب مرضه.

صحة التقييم

وقالت كولونا في مقابلة لها، اليوم الخميس، إن صحة هذا التقييم ليست مؤكدة وربما يكون هذا ما يتمناه المسؤول الأوكراني خاصة وأنه قال حرفيًا “أتمنى”.

واعتبرت كولونا، التي كانت تتحدث لمحطة LCI الفرنسية أن ما يحصل في أوكرانيا لا يعنيها وحدها بل يتعلق باستقرار القارة الأوروبية.

تفاصيل

ولم يقدم المسؤول الأوكراني تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه المعلومات التي بحوزته مكتفياً بالقول إن “بوتين في حالة صحية حرجة وإنه يصارع الموت”.

وأكد كيريلو بودانوف خلال المقابلة “سوف يموت بوتين بسرعة كبيرة، على ما أعتقد، وآمل حقاً في هذا”. وتابع بودانوف “نعتقد أنه مصاب بمرض السرطان”، مضيفاً “هذه الحرب يجب أن تنتهي قبل أن يموت”.

مرض السرطان

يذكر أن تصريحات أوكرانية كثيرة كانت انتشرت خلال الأشهر الماضية تحدثت عن مرض الرئيس الروسي، حيث أفاد أحدها بأن سيد الكرملين في “حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان، ومريض جداً”..

في المقابل، نفى الكرملين مراراً تلك الإشاعات. كما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف في أواخر مايو: “لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى على بوتين علامات مرض أو إصابة ما”!

كذلك نفى وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية في يوليو الماضي ما يتم تداوله حول صحة الرئيس الروسي قائلاً إن فلاديمير بوتين في حالة صحية جيدة”.