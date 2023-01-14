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ضمن منافسات الجولة الـ13

فرنسي يدير قمة الشباب والنصر

2023-01-14 الساعة 2:11
فرنسي يدير قمة الشباب والنصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وأبرزها قمة الشباب والنصر.

حكم مباراة الشباب والنصر

ويقود طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمان توربان مباراة الشباب والنصر، ويساعده نيكولا دانو وبينجامين باج، والحكم الرابع بندر القحطاني، وجيروم بريسارد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والنصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

حكام مباريات اليوم

ويدير اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس مباراة الباطن والاتحاد، ويساعده بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو أنخيلوس ليفانخيلو، ويساعده محمد الشهري.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويتولى عبدالصمد بكري مسؤولية إدارة مباراة الرائد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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