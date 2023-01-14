فرنسي يدير قمة الشباب والنصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وأبرزها قمة الشباب والنصر.

حكم مباراة الشباب والنصر

ويقود طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمان توربان مباراة الشباب والنصر، ويساعده نيكولا دانو وبينجامين باج، والحكم الرابع بندر القحطاني، وجيروم بريسارد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والنصر، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس مباراة الباطن والاتحاد، ويساعده بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو أنخيلوس ليفانخيلو، ويساعده محمد الشهري.

ويتولى عبدالصمد بكري مسؤولية إدارة مباراة الرائد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.