واتساب يوفر ميزة العمل حال انقطاع الإنترنت الزهراني: الفكر الإداري بالاتحاد يفرط في سعود ويضم شراحيلي! معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار تحقيق الكابيتول يكشف عن شخص واحد يخاف منه ترامب تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان إحصائية مميزة لمحرز مع مانشستر سيتي الجماهير تتعاطف مع عبدالإله المالكي الذايدي : قاسم سليماني… لُب الخمينية الهلال لا يخسر عندما يسجل إيغالو
حذر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، من الخروج للصحراء خلال هذه الأيام، لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، في أعقاب الحالة الممطرة التي تشهدها عدة مناطق وأدت لجريان سيول.
وأوصى فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بعد الاستعجال والخروج إلى الصحراء في هذه الأيام بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات العالقة بعد هطول الأمطار وكثرة السيول.
ونشر فريق إنجاد عدة صور لمركبات عالقة قام أعضاء الفريق بإنقاذها، خلال يوم أمس فقط، مؤكدًا أن “سلامتكم وسلامة ممتلكاتكم لا تُقدر بثمن”.