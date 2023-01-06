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بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات

فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار

2023-01-06 الساعة 12:34
فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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حذر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، من الخروج للصحراء خلال هذه الأيام، لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، في أعقاب الحالة الممطرة التي تشهدها عدة مناطق وأدت لجريان سيول.

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ازدياد البلاغات

وأوصى فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بعد الاستعجال والخروج إلى الصحراء في هذه الأيام بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات العالقة بعد هطول الأمطار وكثرة السيول.

ونشر فريق إنجاد عدة صور لمركبات عالقة قام أعضاء الفريق بإنقاذها، خلال يوم أمس فقط، مؤكدًا أن “سلامتكم وسلامة ممتلكاتكم لا تُقدر بثمن”.

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