فريق إنجاد يعثر على مفقود جبلة في حائل

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، عثوره على مفقود جبلة في حائل، بفضل جهود أعضاء الفريق المستمرة في البحث عن مفقودين.
وقال الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه عثر على مفقود جبلة، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة.
وبحسب تغريدة سابقة للفريق، فقد انطلق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود مترجل بالقرب من جبلة التابعة لمنطقة حائل.
جمعية تدير نشاطات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ التطوعي حيث يضم الفريق يضم عددًا من المواطنين والمقيمين المتطوعين، تتمثل مهامهم في البحث عن المفقودين في الصحراء وتحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين والشواطئ وغيرها، ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق خدماته الجغرافية ليشمل جميع مناطق المملكة.