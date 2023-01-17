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فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي

2023-01-17 الساعة 4:55
فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي
المواطن - واس

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تمكّن فريق جراحة الرأس والرقبة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة مريض أربعيني كان يعاني من تدفق كميات كبيرة من اللعاب عند الأكل ،وذلك بإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت صحة جازان بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية المقطعية وأشعة حقن الصبغة في القناة اللعابية أن المريض يُعاني من تهتك عضلات الوجه وتضرر الأنسجة،إضافة إلى إصابة الغدة النكافية مع ضعف في أحد فروع عصب الوجه السابع ، وعلى أثره تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الغدة النكافية وإزالة الناصور مع ترميم عضلات الوجه باستخدام أجزاء من عضلات الرقبة.
وبيّنت أنه تم إخضاع المريض للمتابعة بعد العملية بقسم التنويم حتى غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وتماثله بالشفاء ولله الحمد .

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