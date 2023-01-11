فريق عسكري أردني في القدس للتعرف على هوية رفات 15 جنديًا

تتابع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، منذ يوم أمس الثلاثاء خبر العثور على رفات 15 شخصًا يعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب 1967.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، فإنه تم اليوم إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات، إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات.