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أول تحرك رسمي بعد واقعة الغرق

فريق مختص من وافي للوقوف بشكل عاجل على بوابة الشرق

2023-01-06 الساعة 10:19
فريق مختص من وافي للوقوف بشكل عاجل على بوابة الشرق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة– وافي- أنه بالإشارة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام، أنها تتابع وبكل حرص جميع المشاريع المرخصة من قبلها؛ للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها.

تشكيل فريق مختص

كما أوضحت رصدها لتضرر أحد الأحياء في مشروع بوابة الشرق شرق مدينة الرياض، وتم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على الموقع ومعالج تصريف الأمطار، وقد بدأت بالفعل أعمال معالجة الضرر من الجهات المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الموقع المشار إليه.

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وتؤكد وافي أن سلامة المساكن تشكل أولوية في التعامل بمثل هذه الحالات، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان ذلك.

واقعة الغرق

جاء ذلك عقب تداول مقاطع فيديو توثق جهود قوات الدفاع المدني إزاء واقعة غرق حي مشروع بوابة الشرق، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة قوارب النجاة الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهي تتجول داخل الحي لإخراج سكان الفلل الذين احتجزوا بداخلها.

الأمطار حولت الحي لبحيرة ضخمة

كما بين الفيديو غرق الحي بالكامل حيث تحول إلى بحيرة ضخمة من آثار الأمطار.

حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد رفع، اليوم الجمعة، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تشمل أمطار الرياض (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الزين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضلما).

وبحسب الأرصاد تشمل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، خريص) على أن تستمر حتى الساعة الـ 3 من صباح الغد السبت.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.

 

 

 

 

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