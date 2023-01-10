فشل أول مهمة فضائية بريطانية

انتهى الإطلاق الأول من نوعه للأقمار الصناعية الفضائية من بريطانيا بالفشل، بعد أن عجزت مركبة الإطلاق الجوي LauncherOne عن وضع المركبات في المدار.

خلل بالصاروخ

وبدا أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء باءت بالفشل عندما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن خلل حال دون وصول صاروخها إلى مداره.

وكانت البعثة قد أقلعت من مدينة نيوكي الساحلية في جنوب غرب إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل فيرجن لانشر وان تحت جناح طائرة بوينج 747 معدلة ثم أطلق لاحقًا فوق المحيط الأطلسي.

طموحات الفضاء

ويمثل الفشل الواضح ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سي الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر كانون الأول.

وقالت شركة Virgin Orbit الأمريكية في بيان عبر تويتر: يبدو أننا واجهنا حالة شاذة منعتنا من الوصول إلى المدار، نحن نقيم المعلومات.

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وأضافت الشركة، أنها حذفت منشورًا سبق نشره حول الإطلاق الناجح لمركبة LauncherOne التابعة لها.

وحاولت شركة Virgin Orbit سابقًا، إطلاق صاروخ محمل بتسعة أقمار صناعية من طائرة بوينغ 747 في بريطانيا، وقالت الشركة إن الطائرة عادت إلى المطار مع الطاقم.

أول بعثة

وعادت الطائرة التي تحمل اسم “كوزميك جيرل” إلى مرفأ نيوكي الفضائي بعد وقت قصير من تعرض الصاروخ لخلل.

وكانت فيرجن أوربت، التي يشارك في ملكيتها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، تعتزم نشر تسعة أقمار صناعية صغيرة في المدار السفلي للأرض في أول بعثة لها خارج قاعدتها في الولايات المتحدة.