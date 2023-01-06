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أطاح بنافذة التصويت عبر الإنترنت

فشل اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك بسبب هجوم إلكتروني

2023-01-06 الساعة 6:16
فشل اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك بسبب هجوم إلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أوقف هجوم إلكتروني، أمس الأربعاء، محاولة اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي.

تأثير الهجوم

أدى الهجوم على الخوادم الحكومية إلى الإطاحة بنافذة التصويت عبر الإنترنت، والتي كان مقررًا أن تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا، وانطلقت في الثاني من يناير.

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وأفاد المسؤولون أن الهجوم لم يكن ناجحًا، لكنه أجبرهم على إغلاق نظام التصويت مؤقتًا. ولم يذكروا متى سيستأنف التصويت.

تم منح سكان الجزيرة التي يزيد عدد سكانها على 370 ألف نسمة 19 خيارًا لأعلام وأربعة أناشيد للاختيار من بينها. ليس للجزيرة علم رسمي خاص بها، وتستخدم بدلًا من ذلك العلم الفرنسي في المباني الحكومية، رغم أن النشطاء المستقلين يفضلون علمًا يتكون من الأحمر والأخضر والأسود.

جاء الهجوم بعد أقل من شهرين من شن قراصنة هجومًا إلكترونيًّا واسع النطاق على خوادم حكومية في جزيرة غوادلوب الفرنسية المجاورة في الكاريبي.

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