فشل اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك بسبب هجوم إلكتروني

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
أوقف هجوم إلكتروني، أمس الأربعاء، محاولة اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي.
أدى الهجوم على الخوادم الحكومية إلى الإطاحة بنافذة التصويت عبر الإنترنت، والتي كان مقررًا أن تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا، وانطلقت في الثاني من يناير.
وأفاد المسؤولون أن الهجوم لم يكن ناجحًا، لكنه أجبرهم على إغلاق نظام التصويت مؤقتًا. ولم يذكروا متى سيستأنف التصويت.
تم منح سكان الجزيرة التي يزيد عدد سكانها على 370 ألف نسمة 19 خيارًا لأعلام وأربعة أناشيد للاختيار من بينها. ليس للجزيرة علم رسمي خاص بها، وتستخدم بدلًا من ذلك العلم الفرنسي في المباني الحكومية، رغم أن النشطاء المستقلين يفضلون علمًا يتكون من الأحمر والأخضر والأسود.
جاء الهجوم بعد أقل من شهرين من شن قراصنة هجومًا إلكترونيًّا واسع النطاق على خوادم حكومية في جزيرة غوادلوب الفرنسية المجاورة في الكاريبي.