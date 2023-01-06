فشل محاولة انقلاب عسكري في تشاد واعتقال منفذيه

كشفت حكومة تشاد، في بيان، الخميس، أن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لـ”زعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري”.

11 ضابطًا

وأردفت الحكومة قائلة: هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطًا بالجيش.

وقالت: إن الخطة من تدبير رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية باردين بردي تارغيو، علمًا أنه قابع في السجن.

وأفاد البيان أن أجهزة الأمن “اعتقلت أشخاصًا مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر، وصادرت معدات عسكرية”.

توترات

وتعيش تشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي عام 2021، قبل أن يسيطر ابنه محمد على السلطة.

وعمدت السلطات إلى التضييق على المعارضة في الأشهر القليلة الماضية، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي.

وقتل نحو 50 شخصًا في أكتوبر في احتجاجات وصفتها الحكومة بأنها عصيان مسلح، لكن جماعات حقوقية قالت إنها مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.