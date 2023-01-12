فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي في عملية معقدة تكللت بالنجاح

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن نجاح عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.

عملية معقدة

وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.

ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.

إعادة ترميم الأعضاء

وأوضح: “الآن تبدأ المرحلة الخامسة من العملية وهي إعادة ترميم الأعضاء، ثم يليها المرحلة السادسة وهي تغطية الجراحة من قبل فريق تخصص جراحة التجميل”، لافتًا إلى أن حالة التوأم مستقرة والمؤشرات الحيوية مطمئنة.

واختتم بقوله “خلال ساعات قليلة سنكون حققنا الإنجاز الـ54 لهذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وتعد المرحلة الرابعة من فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، هي أخطر مرحلة في العملية الجراحية، التي تمت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.