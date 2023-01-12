إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي في عملية معقدة تكللت بالنجاح الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق سجل مميز لـ السعودية ضد عمان بكأس الخليج 81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع العنزي: اتصال وادي الرمة بوادي الباطن أمر مستحيل أسعار تذاكر أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون سبب غياب بيرات عن مباراة الفتح والاتفاق
أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن نجاح عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.
فيديو | د. عبدالله الربيعة: فصل #التؤام_السيامي_العراقي "عمر" عن "علي" في عملية معقدة تكللت بالنجاح.. والآن تبدأ مرحلة إعادة ترميم الأعضاء#الإخبارية pic.twitter.com/Pg9oQUNGDoقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.
ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.
وأوضح: “الآن تبدأ المرحلة الخامسة من العملية وهي إعادة ترميم الأعضاء، ثم يليها المرحلة السادسة وهي تغطية الجراحة من قبل فريق تخصص جراحة التجميل”، لافتًا إلى أن حالة التوأم مستقرة والمؤشرات الحيوية مطمئنة.
واختتم بقوله “خلال ساعات قليلة سنكون حققنا الإنجاز الـ54 لهذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.
وتعد المرحلة الرابعة من فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، هي أخطر مرحلة في العملية الجراحية، التي تمت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.