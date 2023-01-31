Icon

حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية Icon وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة Icon وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين Icon الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء Icon فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء! Icon شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
تم اكتشاف الكارثة بالصدفة

فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء!

2023-01-31 الساعة 7:02
فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء!
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

أمر قادة البحرية الملكية البريطانية الغاضبون بإجراء تحقيق عاجل، بعدما تسبب خطأ فادح ارتكبه عمال شركة متعاقدة مع البحرية بتعريض غواصة نووية لكارثة.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإن عمال الشركة أصلحوا براغي محطمة بمادة السوبر جلو، وهي مادة لاصقة قوية تستخدم في المنازل لكنها لا تصلح في قطعة بحرية تعمل بالطاقة النووية.

قد يهمّك أيضاً
Img

جارسيا يُلمح باحتمالية رحيل كريستيانو رونالدو!

Img

طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر

ومما يزيد من فداحة الأمر، أن هذه البراغي كانت ضرورية لأنابيب التبريد الخاصة بمفاعل الغواصة النووية أتش أم أس فانغارد التي يبلغ ثمنها 88 مليون جنيه إسترليني، والتي تعد أضخم الغواصات التي أنتجتها بريطانيا.

فضيحة تهز بريطانيا بعد تثبيت براغي غواصة نووية بالغراء !

الاكتشاف جاء بالصدفة

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأمر اكتشف عندما سقط واحد من هذه البراغي بالصدفة أثناء عملية فحص اعتيادية.

وانفصلت تلك البراغي أثناء عملية إصلاح، وصفت بـ غير المتقنة، وعوضًا عن إبلاغ عمال الشركة البحرية البريطانية بالفشل في الإصلاح وتعديل الخلل في الأسطوانات المتضررة، لجؤوا إلى استخدام السوبر جلو، وفي وقت لاحق، تحدث العمال عن خلل إجرائي، لكنهم تكتموا على التفاصيل.

رد فعل وزير الدفاع

أمر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بعقد لقاء مع الشركة المتعاقدة للحصول على معلومات حول هذه الكارثة، وقد قال مصدر في البحرية البريطانية إن الوزير غاضب من عمل الشركة بابكوك Babcock، التي تعد أكبر المتعاقدين الدفاعيين في بريطانيا، خاصة أنها لم تعترف بما حدث.

أضاف المصدر أن ما حدث فضيحة، مؤكدًا على أن المعايير النووية لا يمكن المساس بها أبدًا.

كارثة محققة

اللافت في الأمر أن الاكتشاف حدث عندما سقط أحد البراغي صدفة أثناء عملية صيانة خضعت لها الغواصة النووية، والتي أُجريت استعدادًا لتشغيل المفاعل النووي في الغواصة إلى أقصى قدراته.

وهذا يعني أنه إذا لم يسقط البرغي في هذا التوقيت لحدثت كارثة محققة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎