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موسم الرياض استقبل هذا العام 12 مليون زائر

فعاليات بوليفارد وورلد مستمرة حتى نهاية شعبان

2023-01-22 الساعة 8:35
فعاليات بوليفارد وورلد مستمرة حتى نهاية شعبان
المواطن - واس

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أصدر معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قرارا بتمديد العمل بمنطقة “بوليفارد وورلد” إحدى المناطق الرئيسية لموسم الرياض في نسخته الثالثة حتى نهاية شهر شعبان المقبل.

12 مليون زائر

وأوضح معاليه أن موسم الرياض الذي انطلق في نسخته الثالثة في يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 م ويختتم فعالياته اليوم الأحد 22 يناير، استقبل ما يزيد على 12 مليون زائرًا من داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعكس جاذبية ما تميز به الموسم وتنوع فعالياته وتحوله إلى نقطة جذب رئيسة للزوار والسواح من الداخل والخارج بدعم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

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