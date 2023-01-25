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بعد انتهاء موسم الرياض 2022

فعاليات تقويم الرياض مستمرة طوال العام

2023-01-25 الساعة 10:21
فعاليات تقويم الرياض مستمرة طوال العام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق تقويم الرياض الذي سيتضمن فعاليات متنوعة في العاصمة الرياض على مدار العام.

فعاليات تقويم الرياض

وبعد انتهاء موسم الرياض 2022 بفعالياته المتنوعة ومناطقه الترفيهية التي عاش فيها الزوار تجارب ممتعة، تستمر إلى نهاية شعبان فعاليات تقويم الرياض، ومنها مناطق ذا جروفز وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وغيرها من المناطق التي سيعلن عنها في مناطق مختلفة بالعاصمة، متضمنة نوع الفعالية وآلية الحجز وتاريخ ووقت الدخول إليها.

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ليلة صوت الأرض

ومن الفعاليات المنتظرة التي أعلن عنها تقويم الرياض، ليلة صوت الأرض في الأول من فبراير المقبل، تكريمًا للفنان الراحل طلال مداح، بمشاركة أبرز نجوم الفن على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويمكن للزوار حجز تذاكر الفعاليات من خلال منصة عيشها من هنا.

 

 

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