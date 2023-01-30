فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك

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شهدت فعاليات “تكاتف” المصاحبة لدورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، التي تنظمها قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك، حضور الرياضيين والمشاركين والجمهور من مختلف الأعمار، الذين ابتهجوا بفعالياتها وأمضوا فيها أوقاتًا مشوقة.
وتهدف الفعاليات إلى إثراء البطولة بالاندماج الثقافي والرياضي، وصناعة تجربة ثرية وشخصية لزوار قاعدة الملك فيصل الجوية، وذلك عبر مشاركات نوعية، وتجارب ترفيهية، وفعاليات تفاعلية حية، تتيح لهم الاطلاع على الموروث الشعبي، وتذوق المأكولات الشعبية والتعرف على ثقافة المنطقة.