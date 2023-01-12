فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة النخبة بمهرجان الإبل

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حقَّق فلاح سلطان المطيري المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، فيما حلَّ حامد سعود العتيبي وصيفاً بالمسابقة.
وفي مسابقة نخبة النخبة للون الشقح حقَّق موسى بن عبد العزيز الموسى، المركز الأول، فيما حلَّ عبدالعزيز بن موسى الموسى، وصيفاً بالمسابقة.
وتعتمد مسابقة “نخبة النخبة” على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك، وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة؛ حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزاين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات، ويتوج فيها فائز ووصيف فقط.