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ردًا على مقتل 10 فلسطينين في جنين

فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

2023-01-26 الساعة 7:59
فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، على خلفية قتل قوات الاحتلال لـ 10 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين صباح اليوم.

لم يعد قائمًا

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان إن “التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائماً اعتبارًا من الآن”.

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وأضاف أبو ردينة أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للفلسطينيين، مؤكدًا أنه سيتم إضافة ملف مجزرة جنين للملفات السابقة للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مجزرة جنين

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إلى الإضراب الشامل في المحافظات الفلسطينية، “حدادًا على أرواح شهداء جنين”.

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