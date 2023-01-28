فلكية جدة: رصد المذنب ZTF بسماء المملكة الليلة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن المذنب (C / 2022 E3) ZTF) وصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة، مشيرة إلى أنه يمكن رصده مساء اليوم السبت بسماء السعودية والوطن العربي، من موقع مظلم وليس من داخل المدن طوال الليل.
وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن رصد المذنب بالقرب من نجوم الدب الأصغر في الأفق الشمالي، ويفضل استخدام المنظار أو تلسكوب صغير.
وأضافت أن المذنب (ZTF) أن اللون الأخضر للمذنب بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة، وهو مادة غازية شائعة في ذؤابة المذنبات، والذي يضيء في الفضاء القريب تحت تأثير أشعة الشمس، ومن الممكن أن يصبح اللون الأخضر أكثر كثافة في الليالي المقبلة مع اقتراب المذنب من الأرض.