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يُرى بالعين في الأفق الجنوبي الغربي في حال كانت السماء صافية

فلكية جدة: هلال رجب يزين سماء المملكة عقب غروب شمس اليوم

2023-01-23 الساعة 12:24
فلكية جدة: هلال رجب يزين سماء المملكة عقب غروب شمس اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يُشاهد هلال شهر رجب، مساء اليوم الاثنين، بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل بالعين المجردة، إذ يزين الأفق الجنوبي الغربي في حال كانت السماء صافية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن هلال القمر سيكون أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وفي حالة اقترانه مع كوكبي الزهرة وزحل سيشكلون سويًا مثلثًا سماويًا.

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رصد الأجسام الخافتة

وأضاف أنه يمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل .

وأشار أبوزاهرة إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، وخاصة المذنب C / 2022E3 (ZTF) الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من المواقع المظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي للمدن.

 

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