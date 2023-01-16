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بعد أن لاقت تصريحاتها هجومًا كبيرًا

فنانة مصرية تشعل السوشيال ميديا بتصريح عن السينما والمدارس

2023-01-16 الساعة 1:17
فنانة مصرية تشعل السوشيال ميديا بتصريح عن السينما والمدارس
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب تصريح للفنانة المصرية بشرى، تطالب فيه بتدريس مادة عن السينما للنشء، الأمر الذي أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا.

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تدريس عالم السينما

وخلال حلولها ضيفة ببرنامج على مقابلات خام عبر منصة يوتيوب، طالبت الفنانة المصرية بتدريس عالم السينما في المراحل الأولى بالمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أنها من الأولويات.

وطالبت بشرى بوضع مادة لتدريس الفن والسينما داخل المقررات الدراسية، قائلة: “أنا شايفة إن السينما بتكمل العملية التعليمية ولازم السينما تكون مادة تدرس في المدارس ونبني النشء عليها من بدري عشان نخلق ثقافة سينمائية”.

وأردفت: “في الدول تكون الأولويات عادة للغذاء ولكساء والأمن والأمان والصحة والتعليم، ولكن أنا شايفه إن السينما بتكمل العملية التعليمية”.

ولاقت تصريحات بشرى هجومًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبر بعضهم أن الأمر غير مهم أصلاً، بينما اعتبر البعض الآخر أن المستوى الحالي للسينما المصرية غير ملائم لهذه الخطوة.

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