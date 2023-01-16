فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك

فجرت الفنانة هندية، مفاجأة بشأن عدم خلفتها رغم زواجها، رغم حملها مرتين.

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وأردفت هندية خلال حوارها مع برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها كانت متزوجة من رجل أعمال توفي منذ فترة وحدث الحمل بعد 6 أشهر.

وأضافت هندية: بلغت زوجي أني حامل، فأجبرني على إجهاض الجنين، وبعدها تم الطلاق.

وأشارت الفنانة هندية قائلة: طليقي تزوج بعد ذلك من الفنانة المعتزلة حنان ترك وبعد حملها أجبرها على إجهاض الجنين.