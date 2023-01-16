فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك

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فجرت الفنانة هندية، مفاجأة بشأن عدم خلفتها رغم زواجها، رغم حملها مرتين.
وأردفت هندية خلال حوارها مع برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها كانت متزوجة من رجل أعمال توفي منذ فترة وحدث الحمل بعد 6 أشهر.
وأضافت هندية: بلغت زوجي أني حامل، فأجبرني على إجهاض الجنين، وبعدها تم الطلاق.
وأشارت الفنانة هندية قائلة: طليقي تزوج بعد ذلك من الفنانة المعتزلة حنان ترك وبعد حملها أجبرها على إجهاض الجنين.