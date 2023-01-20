فهد المصيبيح يتعرض لوعكة صحية

تعرض نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، فهد المصيبيح لوعكة صحية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض.

نقل فهد المصيبيح للعناية المركزة

وقال الإعلامي أحمد الفهيد: “يرقد اللاعب الدولي السابق، صاحب الخلق الكريم فهد المصيبيح في العناية المركزة بمستشفى دلة في الرياض، وهو في أمس الحاجة إلى الدعاء له بالشفاء”.

وتابع أحمد الفهيد حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، قائلًا: “اللهم ارزقه الصحة والقوة وأنت أرحم الراحمين، اللهم شفاءً تامًا إنك على كل شيء قدير”.

دعوات بالشفاء

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الفهيد، وتمنت الشفاء لنجم المنتخب السعودي السابق، فهد المصيبيح، وقال وكيل اللاعبين علي الرماح: “أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يجمع له بين الأجر والعافية”.

وكتب الصحافي علي المرشود: “ألف سلامة عليه والله يحفظه ويكتب له الشفاء العاجل مع الأجر”، وعلق منيف الحربي، قائلًا: “أسأل الله العظيم أن يشفيه وأن يجمع له بين الأجر والعافية.. طهور إن شاء الله”.

وتابع الإعلامي خضير البراق: ” الله يشفيه ويعافيه ، ونعم الرجل ، أجر وعافية”، وكتب الإعلامي عبدالله الحنيان: “طهور.. الله يقومه بالسلامة”، وقال الصحافي عبدالرحمن أباعود: “الله يشفي أبو محمد ويعافيه ويفرحنا بتمام عافيته”.