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منها ترطيب العين وحماية الأوعية الدموية بالشبكية

فوائد أوميجا 3 في علاج أمراض العين

2023-01-25 الساعة 1:49
فوائد أوميجا 3 في علاج أمراض العين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، أن أوميجا 3 يتمتع بفوائد جمّة لصحة العين؛ حيث إن الأحماض الدهنية غير المشبعة لها تأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات.

فوائد الأحماض

ووفقًا لهذه الجمعية، فإن هذه الأحماض تعمل على ترطيب العين وحماية الأوعية الدموية بالشبكية وخفض الضغط الداخلي للعين.

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وأردفت أنه بفضل هذه المزايا تعمل أوميجا 3 على حماية العين من الجفاف والتنكس البقعي المرتبط بالسن والمياه الزرقاء، الجلوكوما.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بأوميجا 3 في الأسماك الدهنية (كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل) وبذور الشيا والجوز وزيت بذر الكتان وزيت جنين القمح.

ويحتاج جسم الإنسان إلى أوميجا 3 بمعدل يتراوح بين 0.3 و0.5 جرام يوميًّا، وهو ما يمكن تغطيته من خلال تناول 100 إلى 200 جرام من الأسماك مثلًا.

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