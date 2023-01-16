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يساعد على نمو الأظافر وإصلاحها

فوائد زيت الزيتون لتقوية الأظافر

2023-01-16 الساعة 8:19
فوائد زيت الزيتون لتقوية الأظافر
المواطن - فريق التحرير

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يعتبر زيت الزيتون ينبوع الصحة والجمال للأظافر، وذلك بفضل محتواه العالي من فيتامين E.

التفاصيل

ويساعد زيت الزيتون على نمو الأظافر بسرعة وإصلاحها، كما أنه يعمل على ترطيبها، بالإضافة إلى أنه يعتني جيدًا بمرقد الظفر، وفقًا لمجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال.

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وأردفت Jolie أنه ينبغي وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الظفر والمرقد وتركه عليهما لمدة عشر دقائق حتى يؤتي مفعوله، ثم مسح الزيت المتبقي بواسطة منديل، على أن يتم تكرار روتين العناية هذا يوميا للحصول على أظافر طويلة وقوية وجميلة.

وإذا كانت الأظافر مجهدة للغاية، فينبغي ترك زيت الزيتون على الأظافر والمرقد طوال الليل، ثم مسح بقية الزيت صباحًا.

يمكن تحضير خلطة بسيطة تقوي الأظافر، وهي كالتالي:

نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون.

ملعقتان من عصير الليمون الحامض، وملعقة من العسل.

تدلك الأظافر بها مدة ربع ساعة. بعدها، يتم ارتداء قفازات قطنية أو من النايلون. ثم، تترك ربع ساعة إضافية، ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر.

 

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