عددت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد منقوع التين المجفف على الريق.

فوائد

وقالت خبيرة التغذية: هناك فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق، ومنها تفادي الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، وخاصة سرطان القولون، كونه أحد أقوى المضادّات الطبيعيّة للأكسدة، حيث يقاوم الشقوق الحُرّة المُسبّبة، هذا المرض وغيره من الأمراض الخطيرة.

وأضافت: يعد مفيدًا جدًّا لصحة الجهاز التنفسيّ، حيث يعالج الأعراض المرافقة لنزلات البرد، والزكام، والسعال والإنفلونزا، وكذلك يعدّ مفيدًا للتخلّص من المشكلات الصّدرية على رأسها الربو.

نسبة عالية من البوتاسيوم

وبحسب خبيرة التغذية، يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد على ضبط وتنظيم معدل السكر في الدم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.

كذلك يحتوي على نسبة عالية جدًّا من الألياف الغذائية، التي تعد علاجًا فعالًا لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، بما فيها مشكلة الإمساك والغازات والانتفاخات وعسر الهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من سكر الديكستروز والذي يعدّ مليّنًا طبيعيًّا للأمعاء.

كما يحتوي على نسبة عالية من مركب البوليفينول وحمض الأوميجا 3، مما يساعد على ضبط معدل ضغط الدم، ويقي من حالات ارتفاعه.

وأيضًا يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ك، ممّا يجعله مقويًّا طبيعيًّا لصّحة العظام، والأسنان، والعمود الفقري، والأظافر.

ويعوض نقص الجسم بفيتامين د، كما يساعد على خفض معدل الكولسترول الضارّ، مما يقي من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الهام جدًّا لصحة النساء الحوامل.