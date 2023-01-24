فوائد مذهلة للفلفل الإندونيسي في علاج كورونا

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أفاد موقع لينتا. رو أن علماء معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبريدج البريطانية اكتشفوا مركّبًا فعالًا لعلاج كوفيد 19.
وعثر العلماء على المركب القلوي بايبرلونغومين في الفلفل الطويل، الفلفل الإندونيسي، الذي يستخدم دواءً شعبيًّا في الطب الآسيوي التقليدي، وفقًا لمجلة سينترال ساينس.
وكشفت نتائج استخدامه على الفئران المخبرية، أن لهذا المركب تأثيرًا قويًّا مضادًا للفيروسات، وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد؛ ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض.